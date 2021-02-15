إصابة مهاجم فولهام بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

أكد نادي فولهام، أن مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش، أصيب بفيروس كورونا المستجد، سريع الانتشار. أعلن فولهام عن إصابة ميتروفيتش بالعدوى عبر تويتر، قبل مباراته أمام إيفرتون، والتي انتهت بفوزه 2-0، وهو انتصاره الأول بعد 12 مباراة لم يعرف خلالها طعم الفوز. وكان ميتروفيتش وهو صربي ضمن اللاعبين الذين خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار العدوى بالفيروس، لدى ظهوره في تجمع عشية العام الجديد. ويحتل فولهام المركز 18 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 18 نقطة من 23 مباراة، ويتخلف بفارق 7 نقاط عن منطقة الأمان.

