شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يحتفظ برقم قياسي في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم رحيله عن الدوري الإنجليزي، منذ 12 عاما، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، لا زال يحتفظ برقم تاريخي صامد في البريميرليج. ورحل رونالدو (36 عاما) عن مانشستر يونايتد في صيف 2009، وانتقل إلى ريال مدريد، الذي لعب في صفوفه 9 سنوات، قبل الرحيل إلى يوفنتوس صيف 2018.

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن رونالدو لا يزال يغرد في صدارة أكثر اللاعبين البرتغاليين تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 84 هدفا. وجاء في المركز الثاني، لويس بوا مورتي، لاعب آرسنال وفولهام وساوثهامبتون ووست هام يونايتد السابق، برصيد 29 هدفا، وفي المركز الثالث، جاء لويس ناني، نجم مانشستر يونايتد السابق (26 هدفا). ويتساوى في المركز الرابع برونو فيرنانديز نجم يونايتد الحالي، وديوجو جوتا نجم وولفرهامبتون السابق، ولاعب ليفربول حاليا، ولكل منهما 21 هدفا.