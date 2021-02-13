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كريستيانو رونالدو يحتفظ برقم قياسي في البريميرليج

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم رحيله عن ، منذ 12 عاما، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، لا زال يحتفظ برقم تاريخي صامد في البريميرليج. ورحل رونالدو (36 عاما) عن مانشستر يونايتد في صيف 2009، وانتقل إلى ، الذي لعب في صفوفه 9 سنوات، قبل الرحيل إلى يوفنتوس صيف 2018.

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن رونالدو لا يزال يغرد في صدارة أكثر اللاعبين البرتغاليين تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 84 هدفا. وجاء في المركز الثاني، لويس بوا مورتي، لاعب آرسنال وفولهام وساوثهامبتون ووست هام يونايتد السابق، برصيد 29 هدفا، وفي المركز الثالث، جاء لويس ناني، نجم مانشستر يونايتد السابق (26 هدفا). ويتساوى في المركز الرابع برونو فيرنانديز نجم يونايتد الحالي، وديوجو جوتا نجم وولفرهامبتون السابق، ولاعب حاليا، ولكل منهما 21 هدفا.

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