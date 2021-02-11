شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته فى ميت عقبة قبل مواجهة بطل الجزائر على ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لخوض تدريبه الأخير على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا، حيث خاض الزمالك تدريبه أمس الأربعاء على ستاد القاهرة بناءًا على رغبة البرتغالى جايمىة باتشيكو المدير الفنى.

كما يخوض فريق مولودية الجزائر مرانه الرئيسي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك، لاسيما وإن بعثة الفريق الجزائرى وصلت القاهرة أمس الأربعاء.

ويفاضل باتشيكو المدير بين كل من يوسف أوباما ومروان حمدى للمشاركة في مركز المهاجم الصريح في مباراة مولودية الجزائر، ويرغب باتشيكو في الدفع بأوباما في مركز المهاجم الصريح لقلة خبرة مروان حمدى الأفريقية، علي ان يتكون الرباعي الهجومي للزمالك من زيزو وبن شرقي وشيكابالا واوباما، أما الرأي الأخر داخل الجهاز الفني هو مشاركة مروان حمدي مهاجم صريح وخلفه الثلاثي أوباما وبن شرقي وزيزو، لاسيما وإن باتشيكو استعاد عدد من اللاعبين قبل المباراة المرتقبة.

من جانبه كشف عبد الناصر ألماس، رئيس نادي مولودية الجزائر، أن الزمالك يبقى فريقا قويا رغم خسارته في نهائي أفريقيا النسخة الماضية، موضحا أن الحصول على نقطة من القاهرة قد تكون نتيجة جيدة.

وعاش فريق مولودية الجزائر أجواء صعبة في الأيام الماضية، بسبب تراجع النتائج، مما ترتب عليه إجراء تعديل في الجهاز الفني للفريق الكروي، قبل أيام قليلة من ملاقاة الزمالك بدور المجموعات الأفريقي.