برباتوف يهاجم برشلونة بسبب سواريز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

هاجم النجم البلغاري ديمتار ​برباتوف​ نجم مانشستر يونايتد السابق، نادي ​برشلونة​ الاسباني بعد تخليه عن مهاجمه لويس ​سواريز​ في الصيف الماضي.



برشلونة قرر التخلي عن سواريز بسبب راتبه المرتف ع، لينضم الدولي الاوروغوياني الى ​اتلتيكو مدريد​.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات برباتوف:" لويس سواريز آلة، أتلتيكو مدريد يتصدر الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط ولديه مباراة مؤجلة، والآن سواريز سعيد بهذا الوضع".

وأضاف:" انا سعيد من اجله، طريقة رحيله عن البرشا لم تكن جيدة".

يذكر ان سواريز خاض 19 مباراة مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وسجل 12 هدفًا وصنع 2.