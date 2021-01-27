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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الاهلي يتعادل سلبياً مع بيراميدز فى الجولة العاشرة للدوري
الاهلي يتعادل سلبياً مع بيراميدز فى الجولة العاشرة للدوري
تعادل الأهلي سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري..وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة ، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.
حديث جانبي بين موسيماني ورمضان صبحي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز
شهدت نهاية مباراة الأهلي ضد بيراميدز، والتي تجمعهما اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، حديث جانبي بين بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر ورمضان صبحي لاعب الفريق السماوي.
أزاحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية عن الحافلة المخصصة لتنقلات بعثة الأهلي خلال تواجدها في قطر للمشاركة في مونديال الأندية، والذي ينطلق بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
اللجنة الثلاثية تعدل 3 بنود فى اللائحة الجديدة قبل إرسالها للفيفا
أجرت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، 3 تعديلات على لائحة الجبلاية الجديدة قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وبعد اعتمادها من الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت فى نوفمبر الماضى وقبل رحيل اللجنة الخماسية السابقة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.
الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا لمحمد أشرف "روقا"
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة التي خضع لها محمد أشرف “روقا” لاعب الفريق للكشف عن فيروس كورونا، وأكد طبيب الزمالك فى تصريحات للموقع الرسمي أن روقا بحالة جيدة وسيتم إجراء بعض الفحوصات الطبية له للاطمئنان عليه قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق.
هشام إبراهيم : كرامة الزمالك أهم من ملايين سانت إتيان
أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه لا جديد بشأن المفاوضات مع نادي سانت إتيان الفرنسي بخصوص احتراف مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .
لاعبو الزمالك ينتظرون صرف مقدمات العقود عقب مواجهة المقاصة
تصرف إدارة نادى الزمالك جزء من مقدم عقود اللاعبين للموسم الحالي عقب مباراة المقاصة المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى ، حيث وعدت إدارة الكرة بالنادي لاعبو الفريق بصرف جزء من مقدم العقود عقب مواجهة المقاصة بعدما طلب اللاعبون من الجهاز الإدارى صرف مقدمات العقود عن الموسم الحالي.
المقاصة يطالب بطاقم تحكيم دولي لمباراة الزمالك
أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا يطالب فيه اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام دولي لإدارة مباراة المقاصة والزمالك، المقررة اقامتها بعد غد الخميس ضمن الجولة العاشرة للدوري، وذلك نظرا لحالة اللغط والأزمات المثارة حول الأداء التحكيمي والتي فرضت نفسها مؤخرا.
منتخبات البرتغال وبولندا والبرازيل لكرة اليد يزورون الأهرامات.. صور
استقبلت اليوم الثلاثاء، منطقة الأهرمات منتخبات كل من البرتغال، وبولندا، والبرازيل لكرة اليد المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 والتي تستضيفها مصر، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد، وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية فى مصر.