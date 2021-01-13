لاعبو مولودية وهران الجزائري يعلنون مقاطعة التدريبات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن لاعبو فريق مولودية وهران الجزائري عدم مشاركتهم في التدريبات المقبلة للفريق بداية من اليوم الأربعاء ، بداعي عدم الحصول على كامل مستحقاتهم عن الأشهر الماضية وقيم التعاقد.

وأكد رئيس النادي ، أن

المنظومة الجزائرية وناديه على وضع الخصوص يعاني من أزمة مالية حادة جراء توقف النشاط الرياضي الفترة الماضية كذلك في ظل غيابات إيرادات التواجد الجماهيري وحقوق الرعاية والتسويق.

وشدد على أن النادي اتخذ قراره الينوم بالإطاحة بالجهاز الفني الأجنبي الذي كان يتولي المهمة الفنية للفريق بسبب الظروف المادية وتكليف خزينة النادي 22 ألف يورو شهرياً للمدير الفني، مطالباً اللاعبين بضرورة الانتظار حتى يتم حسم الأمر وجدولة المستحقات.