شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة ويشهد بروفة افتتاح مونديال اليد .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء الإثنين، بجولة في استاد القاهرة الدولي، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد، والتي تنطلق يوم 13 يناير المقبل.

واطمأن صبحي على آخر المستجدات والاستعدادات لحفل الافتتاح، وكذلك بدء عملية تفعيل الفقاعة داخل الصالات التي تستضيف البطولة، مشددا على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخلها.

وأكد صبحي أن جميع مؤسسات الدولة تقف معا من أجل العمل على إنجاح البطولة، والخروج بالمظهر اللائق باسم ومكانة مصر الدولية، مضيفاً أن البطولة تقام في ظروف استثنائية علي العالم أجمع في ظل جائحة كورونا.

وعلى جانب آخر شهد صبحي جانب من بروفة حفل الافتتاح المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما تابع عملية التعقيم التي تتم للصالات التي ستقام بها البطولة من جانب القوات المسلحة المصرية.