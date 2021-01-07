شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الخطيب: الأهلي يسعى لامتلاك نادي أوروبي للمشاركة في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي إيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي الرسمية، عن مفاجأة مدوية بخصوص مشاركة الأهلي في أحد الدوريات الأوروبية وبطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وقال “الخطيب” في تصريحات عبر برنامج “الصندوق الأحمر” على قناة الأهلي: “بدايتنا النهاردة من حلم كبير لكل الأهلاوية، حلم انتظرناه طويلًا، وإيه رأيكم لو حلم الأهلاوية بقي موجود بشكل عالمي، أي يتواجد الأهلي في دوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية”.

وأضاف: “ده الحلم اللي بدأ محمود الخطيب ومجلس إدارته بدأوا يشتغلوا عليه، وسيكون للأهلي، نادي يحمل اسمه في أحد الدوريات الأوروبية وسوف يشارك فيما بعد في البطولات الأوروبية، والحلم الكبير ده مش هيكون النهاية ولكن سيكون البداية”.

ولم يكشف “الخطيب” عن تفاصيل أخرى بخصوص تأسيس الأهلي لنادي جديد يحمل نفس الاسم سيشارك في أحد الدوريات الأوروبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يعمل على تحقيق هذا الحلم حاليًا