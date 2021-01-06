ألميريا يتأهل إلى دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا بفوز صعب على نومانسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

حسم نادي ألميريا تأهله إلى دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على مضيفه نومانسيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.استمر التعادل السلبي حاضرًا في الشوط الأول حتى الدقيقة 44، عندما تمكن لوكاس روبرتون لاعب وسط ألميريا من تسجيل أول أهداف اللقاء بعد تمريرة متقنة من جوردي إسكوبار.وفي الدقيقة 58 من الشوط الثاني، تمكن خوان كارلوس من تسجيل هدف التعادل لصالح نومانسيا من ركلة جزاء.

