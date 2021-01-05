شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إيجابية مسحة فرح عبدالعزيز لاعبة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد حلمي المدير الإداري للعبة تنس الطاولة بنادي الزمالك، استمرار إيجابية عينة فرح عبد العزيز المصنفة الأولى في مصر.

وخضعت فرح عبد العزيز لمسحة طبية جديدة أمس للكشف عن فيروس كورونا وجاءت سلبية.

وأوضح إداري الزمالك أن فرع عبدالعزيز ستسمر في العزلي المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج، على أن تخضع لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة.

والجدير بالذكر أن إصابة فرح عبدالعزيز بفيروس كورونا تسبب في غيابها عن بطولة الجمهورية لتنس الطاولة والتي أقيمت بالإسماعيلية.