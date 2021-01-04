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ظهور مخجل للاعبي التانجو في الدوري السعودي

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- بواسطة أيمن الوشواش - رغم الهالة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت التعاقد مع الثلاثي الأرجنتيني إيفر بانيجا ولوسيانو فييتو وجونزالو مارتينيز، لم يقدم الثلاثي المستوى المأمول والمتوقع منهم والموازي لما دفع فيهم.

ويعد المخضرم بانيجا لاعب فريق الشباب هو الأفضل نسبيا بين اللاعبين الثلاثة، رغم أنه أكبرهم سنا، حيث سجل هدفين في بطولة الدوري أمام الرائد والنصر من ركلتي جزاء، كما يحتل المركز الثاني في صناعة الفرص بـ23 فرصة وبفارق أربع فرص عن المتصدر لاعب فريق أبها المغربي سعد بقير.

ويحتل بانيجا المركز الثالث في عدد التمريرات الصحيحة بـ691 تمريرة خلف لاعب الهلال سلمان الفرج (738)، ولاعب العين فليب براداريتش (698).

يأتي لاعب النصر جونزالو مارتينيز ثانيا، الذي يحتل المركز العاشر في صناعة الفرص بـ20 فرصة ولم يسجل أي هدف.

أما لاعب الهلال لوسيانو فييتو فلم يدخل أي قائمة ولم يسجل أي هدف، وبصمته الوحيدة التسبب في ركلتي جزاء.

بانيجا - لاعب فريق الشباب

  • سجل هدفين في بطولة الدوري
  • يحتل المركز الثاني في صناعة الفرص بـ23 فرصة
  • ويحتل المركز الثالث في عدد التمريرات الصحيحة بـ691 تمريرة
جونزالو مارتينيز - لاعب النصر
  • يحتل المركز العاشر في صناعة الفرص بـ20 فرصة
  • لم يسجل أي هدف
لوسيانو فييتو لاعب الهلال
  • لم يدخل أي قائمة
  • لم يسجل أي هدف
  • تسبب في ركلتي جزاء

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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