شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة 1/ 1/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سُجلت اليوم، الجمعة، الموافق 1/ 1/ 2021 خمسة أهداف فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الإنتاج الحربى مع بيراميدز فى مباراة مثيرة شهدت ريمونتادا للفريق السماوى، كما واجه وادى دجلة نظيره الأهلى فى لقاء قوى من الطرفين انتهى بالتعادل السلبى.

وجاءت الأهداف الخمسة فى مباراة بيراميدز والإنتاج الحربى، وسجل للإنتاج كل من معاذ الحناوى، ومصطفى الجمل، فيما سجل لبيراميدز عبد الله السعيد، ورمضان صبحى وإريك تراورى.



جدول ترتيب هدافين الدورى

جدول ترتيب هدافي الدوري

ريمونتادا رمضان صبحي وتراورى تقود بيراميدز للفوز على الإنتاج + 90

فاز فريق بيراميدز بريمونتادا مُثيرة على الإنتاج الحربى بنتيجة 2 / 3 فى مباراة لم تخل من المتعة والإثارة، جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل عبد الله السعيد هدف تقدم بيراميدز، ثم أحرز معاذ الحناوى التعادل من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم مصطفى الجمل للإنتاج، بعدها سجل رمضان صبحى الهدف التعادل بهدف + 90، ثم سجل إريك تراورى الهدف الثالث فى الدقيقة 95.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة محتلاً المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة الرابعة فى المركز السادس عشر.

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