قبل مواجهة الزمالك.. سالم الدوسري يشتبك مع مدربه أثناء استبداله.. وتعليق غريب من رامون دياز على الواقعة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

انفعل سالم الدوسري، لاعب الهلال، على مدرب الفريق رامون دياز، خلال استبداله في الشوط الثاني من مباراة الفتح، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.

وقرر دياز استبدال الدوسري في الدقيقة 72 بعد تراجع مستواه بشكل كبير وأهداره العديد من الفرص.

واعترض سالم الدوسري بشكل كبير وغاضب على استبداله من قبل المدير الفني.

من جاتبه، علق المدرب رامون دياز على اعتراض سالم الدوسري، على تغييره خلال الشوط الثاني من مباراة الفتح.

وقال رامون، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في الشوط الثاني انخفض مستوى الفريق، لإدارة مجموعة اللاعبين، كان علينا أن نعطي راحة لبعض اللاعبين ومشاركة الآخرين، وذلك استعدادًا للمباراة المهمة القادمة".

واستطرد قائلًا: "لا يوجد أي لاعب يفضّل استبداله وهذا الأمر طبيعي، ولكن هذه التبديلات لمصلحة الفريق وإراحة اللاعبين".

وجاء تعليق رامون دياز على سالم الدوسري غريبًا، حيث كان هادئًا على تلك الواقعة التي تحدث عنها الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق الهلال الفوز على الفتح بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت مواجهة الفتح هي البروفة الأخيرة للفريق السعودي، قبل مواجهة نادي الزمالك يوم 9 سبتمبر الجاري، في نهائي كأس سوبر لوسيل، المقرر إقامته في قطر.