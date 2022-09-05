شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد يتصدر قائمة المرشحين لتدعيم حراسة مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى، قائمة المرشحين لتدعيم حراسة مرمى الزمالك فى الموسم الجديد، بعدما رحل محمد أبو جبل نهائيا، وهناك بعض العراقيل فى صفقة محمد بسام حارس الطلائع ..حيث ارتفعت اسهم ضم جاد خاصة بعد فشل انتقاله إلى نادى ويجان الإنجليزى، خصوصاً أن اللاعب كانت رغبته الأولى الاحتراف الخارجي قبل أن تفشل هذه الخطوة بسبب الخلاف على المقابل المادى بين مسئولي النادى البترولى ونظرائهم فى إنجلترا.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن مسئولى الزمالك لديهم اهتمام بضم حارس مرمى سوبر ، ويعد محمود جاد ضمن المرشحين بقوة لصفوف الفريق الأبيض بعد استطلاع رأى الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا فضلا عن صغر سنه وهو الامر الذى جعل ادارة الابيض تعيد فتح ملف التفاوض معه من جديد ، فى الوقت الذى مازالت مفاوضات ضم محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش مستمرة وتواجه مطبات مالية فضلا عن التمسك بوجوده فى النادى العسكرى.

وخرج محمد أبو جبل حارس الزمالك السابق من الحسابات بشكل نهائي بعدما قام مجلس الإدارة بتحويل ملفه لفيريرا، إلا أن الأخير غير متحمس بعودة الحارس من جديد بعد المواقف التي افتعلها خلال الموسم الماضى والتي أدت لرحيله والاعتماد على محمد عواد في مركز حراسة المرمى مع تصعيد حارس المرمى السيد عطيه ومحمد نديم من قطاع الناشئين.

وأعلن اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادى الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات، بناءً على رغبة خالد جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول.

وأصبح أبو جبل ثانى صفقات البنك الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد.