شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم سام مرسي في الدوري الإنجليزي قبل العودة للمنتخب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز سام مرسي، لاعب فريق إيبسويتش، في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، مكانه ضمن 8 أسماء في قائمة المحترفين التي أعلن عنها فيتوريا لمبارتي النيجر وليبيريا.

انضمام سام مرسي جاء بعد مستويات مميزة قدمها اللاعب مطلع هذا الموسم، مما جعله محط أنظار فيتوريا وجهازه المعاون.

ولعب سام مرسي 7 مباريات بشكل أساسي بواقع 630 دقيقة، مع فريقه، نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة هدف، رغم أنه لاعب وسط وليس جناح أو مهاجم.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين المختارة لمعسكر الفراعنة في شهر سبتمبر الجاري والذي يتخلله وديتين أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومي 23 و27 من الشهر الجاري، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد حجازي، طارق حامد، مصطفى محمد، أحمد حسن "كوكا"، سام مرسي.