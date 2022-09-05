شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: هدفي المنتخب.. ومرحبا بالمنافسة مع الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، أن هدف الفريق دائما هو حصد أي لقب يدخل للمشاركة فيه، مشيرا إلى أن الجميع يسعى للتكاتف للتتويج بالمزيد من البطولات.

وقال عواد، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "فيريرا مدرب كبير وأسهم في حصولنا على بطولتين، وكل بطولة نشارك فيها مهمة وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في سوبر لوسيل".

وعن الانضمام لمنتخب مصر قال: "أتمنى الانضمام للمنتخب والمنافسة مع باقي الحراس لصالح المنتخب في النهاية، ومرحبا بالمنافسة مع الشناوي فهو حارس كبير أيضًا".

من ناحية أخرى أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادى الزمالك بموعد مواجهتى إيليكت التشادى فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما طلب الزمالك تعديل موعد مباراة الذهاب بسبب مشاركته فى بطولة كأس لوسيل أمام الهلال السعودى فى قطر.