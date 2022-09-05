الامارات | 3 مناصب دولية و10 ميداليات للإمارات في «آسيوية قيرغيزستان لبناء الأجسام واللياقة البدنية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بنيل ثلاثة مناصب في الاتحاد الآسيوي، خلال اجتماع (عمومية الاتحاد القاري) الذي اختتم أمس، في قيرغيزستان، وذلك على هامش انطلاق البطولة القارية، وهم: أحمد جوهر، وأحمد الفلاسي، (عضوان في مجلس إدارة الاتحاد القاري)، والحكم الدولي فيصل الغيص الزعابي، بمنصب الأمين العام للجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي.

وفي نتائج اليوم الأول نال لاعبو الإمارات 10 ميداليات، بواقع خمس ذهبيات، وثلاث فضيات وبرونزيتين، بينها ذهبية وفضية بطل الأبطال، إضافة إلى فضية عبدالله الحمادي في الفئة المفتوحة، وذهبية الماس البلوشي في ماستر بناء الأجسام للفئة (40-49)، وبرونزية خالد الفلاسي بالفئة نفسها، وذهبية أحمد البلوشي في الماستر للفئة المفتوحة أكثر من 50 سنة، كما فاز الماس البلوشي وأحمد البلوشي بذهبية وفضية بطل الأبطال للماستر بالترتيب، وأحرز لاعب الإمارات أيوب العمار فضية وزن 60 كيلوغراماً، وعبدالله الحمادي فضية وزن 70 كيلوغراماً، وأحمد رستم ذهبية وزن 75 كيلوغراماً، والماس البلوشي برونزية وزن 80 كيلوغراماً، وعبدالله رستم ذهبية وزن 85 كيلوغراماً.

فوز أحمد جوهر وأحمد الفلاسي وفيصل الزعابي بمناصب آسيوية خلال «عمومية الاتحاد القاري».