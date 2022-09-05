الامارات | جارديم: فريق الشارقة لعب باستراتيجية إهدار الوقت وتشتيت الكرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي ليوناردو جارديم، أنه فخور بأداء «فرسان دبي» أمام الشارقة، رغم الخسارة بهدفين دون رد، أول من أمس، في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى أن «(الملك) لعب باستراتيجية إهدار الوقت وتشتيت الكرات».

وقال جارديم في مؤتمر صحافي: «لم نلعب أول 20 دقيقة في اللقاء بالطريقة التي نرغب فيها، قبل أن يتحسن الأداء بشكل عام ونلعب كفريق كبير، بينما المنافس اعتمد على إبعاد الكرة، وإهدار الوقت، واللعب باستراتيجية دفاعية».

وأضاف: «يهمني أن يرى الجمهور الفريق بالصورة التي يحبها، وأن نظهر بشكل جيد، وهذا بالفعل ما قدمناه خلال 70 دقيقة عقب البداية غير الجيدة، وأجبرنا الشارقة على إهدار لاعبيه للوقت، وتسديد الكرة إلى الأمام، بينما لم يكن للمنافس في الشوط الثاني سوى هجمة واحدة، أحرز منها الهدف الثاني». وتابع: «تحدثت إلى اللاعبين عقب المباراة، وأكدت لهم أنني فخور بهم، وأننا إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة سنظهر بشكل أفضل». واعتبر أن فريقه خسر بسبب عدم استغلال الفرص الكثيرة، وأوضح: «لعبنا بشكل جيد بعدما تلقينا الهدف الأول، واستحوذنا على المباراة، وقمنا ببناء مثالي للهجمات، وحصلنا على الكثير من الفرص، ولكن لم نستغلها بالشكل المطلوب». وختم: «لا شك أنه مع توالي المباريات سيتحسن الأداء».

كوزمين: سنرى مستقبلاً إن كان الشارقة سينافس على الدوري

أشاد مدرب فريق الشارقة كوزمين بأداء فريقه، مبدياً سعادته بالانتصار 2-صفر على شباب الأهلي، وحصوله على أول ثلاث نقاط، بينما أكد أن مردود الفريق في المباريات المقبلة سيكشف حظوظه في المنافسة على اللقب مستقبلاً.

وقال كوزمين عقب المباراة في المؤتمر الصحافي: «سعيد جداً بمردود اللاعبين، وبالروح القتالية، وإصراراهم على تقديم أفضل ما لديهم، وتتويج كل ذلك بتحقيق الفوز في الجولة الأولى من الدوري خارج أرضهم». وعن حظوظ فريقه في المنافسة على اللقب، قال: «علينا أن نؤدي عملنا كاملاً كمحترفين، ونتعامل مع المباريات بشكل تدريجي، وبعدها سنرى ما يحدث مستقبلاً». وأشار إلى أن تراجع أداء اللاعبين في الشوط الثاني أمر طبيعي، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مبيناً أن الجهاز الفني خارج الملعب تأثر بالطقس، لذلك من الطبيعي أن يكون الأمر أكثر صعوبة على اللاعبين في الملعب.