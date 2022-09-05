الامارات | الشارقة يوافق على انتقال مالانغو إلى الدوري القطري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة، أمس، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، موافقته على انتقال لاعبه الكونغولي بن مالانغو إلى صفوف نادي قطر القطري، علماً أن الشارقة كان قد تعاقد مع مالانغو في يوليو من العام الماضي، قادماً من نادي الرجاء المغربي لمدة ثلاثة مواسم، بعدما تألق اللاعب حينها بشكل كبير في الدوري المغربي، وعلى المستوى الإفريقي.

يذكر أن مالانغو، ورغم أنه لاعب مميز، إلا أنه لم يشكل الإضافة المطلوبة في صفوف الفريق الشرقاوي منذ التعاقد معه. ودعم الشارقة خلال الموسم الحالي صفوفه بعدد من اللاعبين، أبرزهم المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، وماجد حسن، وريان يسلم، فيما رحل عن الفريق الأوزبكي شوكوروف، والبرازيلي بيرنارد دوراتي. وينتظر أن يكمل الشارقة بقية تعاقداته من اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة.