الامارات | الهندي أرافيند ينفرد بالصدارة في «دولية دبي للشطرنج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلط الهندي أرافيند شيتامبارام حسابات التوقعات في بطولة دبي المفتوحة للشطرنج بفوزه المثير على مواطنه أرجون إريغيسي، أحد أبرز المرشحين للقب ليصعد إلى صدارة الترتيب العام، منفرداً قبل جولة واحدة من الختام مستفيداً من تعادل المتصدرين. وبنهاية الجولة الثامنة انفرد بالصدارة أرافيند بسبع نقاط، يليه برصيد 6.5 نقطة المصنف الأول الروسي ألكسندر بريدكي والهندي راميشبابو براغاناندا، وتساوى بست نقاط 11 لاعباً، أبرزهم الهندي أرجون إريغيسي ومواطنه أبيجيت غوبتا والمصري أحمد عدلي والصربي ألكسندر إندج والأرميني أرام هاكوبيان.

وكان التعادل قد هيمن على مواجهات، الهندي براغاناندا والروسي بريدكي، والمصري أحمد عدلي مع الهندي غوبتا، والهندي سيتورمان مع الأرميني هاكوبيان، والهندي ميتال مع الإيراني محمد طبطبائي، والهندي فيغنيش مع الأرميني ساهاكيان.

وفي نتائج المواطنين، واصل سعيد إسحاق انتصاراته بفوزه على الهندي محمد عمران، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، بينما خسر عمران الحوسني ضد الهندي رانثافل ليتجمد رصيده عند النقطة الرابعة، وخسر أحمد الرميثي ضد الأوزبكي رحمة الله ألماس، وعلي عبدالعزيز أمام الأميركي جاييش لادا. وتمكن أحمد فريد من الفوز على محمد طيب الرحمن من بنغلاديش.