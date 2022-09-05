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الامارات | ميداليتان لمنتخب الرياضات الإلكترونية في بطولة العرب

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ميداليتان لمنتخب الرياضات الإلكترونية في بطولة العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية بالمركز الثاني في لعبة «تيكين»، والمركز الثالث في لعبة «فالورانت»، ضمن بطولة العرب المقامة في العاصمة الرياض. وشارك المنتخب المكون من ستة لاعبين، ضمن 16 منتخباً عربياً. وفي لعبة «تيكين»، حصل سلطان راشد على المركز الثاني والفضية، بينما حقق المنتخب البرونزية في لعبة «فالورانت».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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