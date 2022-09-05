الامارات | ميداليتان لمنتخب الرياضات الإلكترونية في بطولة العرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية بالمركز الثاني في لعبة «تيكين»، والمركز الثالث في لعبة «فالورانت»، ضمن بطولة العرب المقامة في العاصمة السعودية الرياض. وشارك المنتخب المكون من ستة لاعبين، ضمن 16 منتخباً عربياً. وفي لعبة «تيكين»، حصل سلطان راشد على المركز الثاني والفضية، بينما حقق المنتخب البرونزية في لعبة «فالورانت».