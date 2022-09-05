الامارات | محمد الشرقي يشهد الحفل الختامي السنوي لنادي الفجيرة للفنون القتالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور النوادي والمؤسسات الرياضية في تنشيط الحركة الرياضية بالدولة، وأهميّة إقامة المنافسات والألعاب الرياضية داخل الدولة أو خارجها بهدف اكتساب الخبرة وتحقيق نتائج مشرفة، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للنشاط الرياضي في الإمارة، بما يسهم في تعزيز حضور الدولة في القطاع الرياضي عالمياً.

وجاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة، الحفل الختامي السنوي الرابع لنادي الفجيرة للفنون القتالية، في فندق نوفوتيل بالفجيرة، وكرم خلاله الشركاء وأصحاب الإنجازات.

وأشاد سموّه بجهود النادي في تنظيم المنافسات الرياضية وبطولات الألعاب القتالية على مدار العام، ما يشكل حافزاً للرياضيين في المشاركة الفاعلة وتعزيز النشاط الرياضي في إمارة الفجيرة، ويدعم جهود الدولة في قطاع الرياضة عامةً، وألعاب الدفاع عن النفس خاصةً، على المستوى العالمي.

وقال العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية إن المكانة التي وصل إليها النادي بفضل الدعم الكبير من سمو ولي عهد الفجيرة وتفاني أعضائه جميعاً كباراً وصغاراً لتقديم أفضل النتائج، لافتاً إلى أن المستقبل يعد بالأفضل والأجمل. وكرّم سمو ولي العهد، خلال الحفل، الشركاء الداعمين للنادي وأنشطته السنوية، وأصحاب الإنجازات الرياضية المحلية والدولية، كما كرم سموه اللاعبين المميزين الحاصلين على مراكز متقدمة على صعيد البطولات الدولية، وحضر الحفل عدد من مديري المؤسسات الاتحادية والمحلية.