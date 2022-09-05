شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأهلى يكشف كواليس التعاقد مع محمد أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، كواليس التعاقد مع محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، مؤكدًا أنه لم يحدث أي خلاف مع الحارس قبل إتمام التعاقد.

أضاف نصار خلال تصريحات تلفزيونية إن المفاوضات مع أبو جبل استغرقت وقتا حتي يستطيع الحارس التعرف علي نادي البنك الأهلي ونظام العمل بداخله، وهو ما تسبب في طول فترة التفاوض.

وأكد رئيس نادي البنك الأهلي أن هناك نقص في أسماء الحراس المعروضة في الدوري المصري، ورغم هذا النقص إلا أنه لا يؤيد فتح باب الاستعانة بحراس أجانب.

وجاء انتقال محمد أبو جبل للبنك الأهلى بعد أزمته مع النصر السعودى الذى حصل على توقيع اللاعب بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، إلا أن النادى السعودى تعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا، ليقرر عدم إكمال تعاقده مع أبو جبل.

ويعد انتقال محمد أبو جبل إلى البنك الأهلى المحطة الرابع فى مسيرة حارس الزمالك السابق، حيث بدأ مشواره مع ناشئي إنبى، ثم الانتقال إلى الزمالك، ولكنه لم يحصل على فرصته، ليتم بيعه لفريق سموحة الذى تألق فى صفوفه بشكل كبير ليعود مجددا مرة أخرى للزمالك، وأخيرا الانتقال إلى البنك الأهلى.

وشارك محمد أبو جبل حتى الآن فى 224 مباراة بجميع المسابقات، تلقت شباكه 209 أهداف، وخرج بشباك نظيفة فى 91 مباراة بعدد دقائق 20310 دقائق.