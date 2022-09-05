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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 4-9-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: أصبح المدرب النمساوي آدي هوتر أحد المُرشحين بقوة لتدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريز الذى تم توجيه الشكر له الأسبوع الماضي عقب نهاية الموسم المحلي رسمياً.

أصبح المدرب النمساوي آدي هوتر أحد المُرشحين بقوة لتدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفاً للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريز الذى تم توجيه الشكر له الأسبوع الماضي عقب نهاية الموسم المحلي رسمياً.

تضاءلت حظوظ البرازيلي لوكاس براجا، لاعب سانتوس البرازيلي، فى الانتقال للنادى الأهلي بسبب الخلاف بين الناديين حول الأمور المالية، ورفض مسئولى القلعة الحمراء المغالاة المادية فى الصفقة.

يبحث جهاز الكرة بالنادي الأهلي مع اللاعبين الأجانب بالفريق موعد انضمامهم لتدريبات الفريق التى ستعود الأيام المقبل لبدء الاستعداد للموسم الجديد.

حدد مسئولو النادي الأهلي منتصف سبتمبر الجارى موعداً مبدئياً لانطلاق معسكر الفريق الخارجي استعداداً للموسم الجديد، وتم الاتفاق على هذا الموعد بشكل مبدئى وسيتم الإعلان عن ذلك فى غضون الأيام المقبلة. أكد الإعلامى أحمد شوبير أن نادى فيوتشر لن يفرط فى أى لاعب للأهلى أو الزمالك استعداداً لمشاركة الفريق فى الكونفدرالية. وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم، "سألت مسئولا كبيرا فى فيوتشر عن حقيقة استغناء النادى عن محمد رضا بوبو للأهلى أو عمر كمال عبد الواحد للزمالك، قال لى فى اجتماع مجلس إدارة، وفى قرار اتخذ بعدم رحيل أى لاعب لأننا لدينا تحد كبير هو الكونفدرالية".

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن تلقيه رسالة عتاب من البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني السابق للنادى الأهلى.

شهدت الأيام الماضية جلسات مكثفة للجنة التخطيط للكرة بالنادى الاهلى لحسم أكثر من ملف مهم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفى مقدمتها المدرب الجديد الذى سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز الذى تم توجيه الشكر له مؤخراً، ويناقش مسئولو الأهلي كذلك ملف العروض، حيث تلقى عدد كبير من لاعبي الفريق عروضاً من أندية محلية وخارجية للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

استقر مسئولو النادي الأهلي على خوض 3 وديات فى معسكر الفريق الخارجي، الذى سُيقام خلال الفترة القليلة المقبلة، ويتفاوض النادي الأهلي مع عدة أندية أوروبية لمواجهتها فى المعسكر الذى سيُقام منتصف سبتمبر الجارى بنسبة كبيرة، لكن لم يتم تحديد موعده النهائي بشكل رسمي انتظاراً لحسم بعض التفاصيل المُتعلقة بالسفر وموعد المعسكر والوديات التى ستُقام خلاله وغيرها من ترتيبات المعسكر.

استقر مسئولو النادي الأهلي على مدة معسكر الفريق الخارجي الذى سيُقام فى أوربا خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر أن يكون المعسكر لمدة 10 أيام خلال الفترة من 16 حتى 26 سبتمبر الجاري.