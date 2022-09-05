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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 4-9-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادى الزمالك بموعد مواجهتى إيليكت التشادى فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما طلب الزمالك تعديل موعد مباراة الذهاب بسبب مشاركته فى بطولة كأس لوسيل.

كاف يخطر الزمالك بموعد مواجهتى بطل تشاد فى دورى الأبطال.. اقرأ التفاصيل

أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادى الزمالك بموعد مواجهتى إيليكت التشادى فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما طلب الزمالك تعديل موعد مباراة الذهاب بسبب مشاركته فى بطولة كأس لوسيل أمام الهلال السعودى فى قطر.

فاز منتخب مصر لناشئى كرة اليد على نظيره بوروندى بنتيجة 66 / 22 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بروانجا وتستمر حتى يوم 6 سبتمبر الجارى، ليتأهل للنهائي.

أرسل النادى الإسماعيلي عرضا رسميا لنادى الجونة، يطلب فيه شراء لاعبيه محمود الشبراوى ومحمود الجزار استعدادا للموسم الجديد.

نجح مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات، فى التعاقد مع طارق العشرى المدير الفنى السابق لطلائع الجيش، ليتولى الإدارة الفنية لفريق سموحة. لمدة موسمين. انتظم لاعبو الزمالك الشباب في التدريبات الجماعية اليوم، الأحد، بشكل طبيعي بعد حصولهم على راحة من مران أمس، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك منح اللاعبين الشباب الذين شاركوا فى مباراة إيسترن كومباني الأخيرة بالدوري راحة لمدة يوم إضافي عن باقي اللاعبين.

نجح طارق حامد، لاعب اتحاد جدة السعودي، فى تقديم مستوى مميز خلال أول مباراتين فى الدوري السعودي، ليخطف أنظار البرتغالى روي فيتوريا ليختاره ضمن القائمة المبدئية لمعسكر الفراعنة فى شهر سبتمبر الجارى.

تلقى أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، تهنئة خاصة من جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق، بعد تجديد عقده الفريق، والذى تم خلال الساعات الماضية، وتم ذلك خلال الجلسة التى عقدها المدير الفنى مع اللاعب فى نهاية تدريب الفريق الذى أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة الهلال السعودى.

أصبح المدرب النمساوي آدي هوتر أحد المُرشحين بقوة لتدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفاً للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريز الذى تم توجيه الشكر له الأسبوع الماضي عقب نهاية الموسم المحلي رسمياً.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القائمة الأولية للاعبين المحترفين المختارة لمعسكر الفراعنة فى شهر سبتمبر الجارى، والذى يتخلله وديتان أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومي 23 و 27 من الشهر الجاري، واللاعبون هم: "محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد حجازي، طارق حامد، مصطفى محمد، أحمد حسن "كوكا"، سام مرسي".

بات النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى قريبًا من الانتقال إلى نادى سيراميكا في الانتقالات الصيفية في صفقة تبادلية تقضى برحيل أحمد أمين أوفا ولاعب أخر ومبلغ مالى إلى الفريق البترولى.

كشف البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن اللاعب المصرى يشبه البرازيلي فى حب الاستحواذ على الكرة، وذلك فى حديثه على معسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا الإسكندرية.