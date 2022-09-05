شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاشم ينتزع لقب الأكثر مشاركة مع الإسماعيلى للموسم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعد محمد هاشم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، هو أكثر لاعبي الفريق مشاركة خلال الموسم المنقضي فى جميع البطولات، حيث شارك ”هاشم” فى بطولات الدوري العام وكأس مصر وكأس رابطة الأندية، فى 38 مباراة بواقع 3187 دقيقة، سجل هدفًا وصنع مثله.

– الدوري العام .. لعب 31 مباراة بواقع 2542 دقيقة، سجل هدفًا وصنع مثله

– كأس مصر .. لعب مباراة بواقع 120 دقيقة

– كأس رابطة الأندية المحترفة .. لعب 6 مباريات بواقع 525 دقيقة

وكان مدافع الدراويش، قد حصل على جائزة لاعب فى الفريق خلال الموسم المنقضي، وذلك بعد تقييم رقمي لكل اللاعبين الذى شاركوا هذا الموسم وفى ظل منافسة قوية نظرًا لتألق أكثر من لاعب ضمن صفوف الدراويش.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لم يضم اللاعب إلى معسكره المقبل، على الرغم من تألقه اللافت مع فريقه، واكتفى من الإسماعيلي باستدعاء كل من: باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي.