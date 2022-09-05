الأهلي يصعّد جايدة ونرمين لفريق سيدات السلة

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن توقيع عقود جديدة لمدة 4 مواسم مع الثنائي «جايدة خالد ونرمين أيمن» مع تصعيدهما من فريق 18 سنة إلى الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي.

وأوضح أن قرار تصعيد الثنائي جاء وفقًا لرؤية طارق خيري المدير الفني للفريق، بعد تقييم كل منهما من الناحية الفنية والبدنية.

وأشار إلى أن الثنائي جايدة ونرمين تمثلان إضافة حقيقية لفريق سيدات السلة بالنادي، وتوقيع عقود جديدة معهما جاء بناء على متابعة مستمرة خلال الموسم الماضي مع قطاع الناشئين.