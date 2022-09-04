عودة طارق حامد.. فيتوريا يضم 8 محترفين لقائمة الفراعنة استعدادا لمعسكر سبتمبر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، عن قائمة اللاعبين المحترفين لخوض المعسكر التدريبي المقرر انطلاقه في الفترة من 13 - 27 سبتمبر المقبل.

واللاعبون هم: "محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد حجازي، طارق حامد، مصطفى محمد، أحمد حسن "كوكا"، سام مرسي".

ومن المقرر انضمام المحترفين لمعسكر المنتخب بداية من يوم 19 سبتمبر الجاري، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للاعبين المختارين يوم 17 سبتمبر بعد مباريات الفرق المصرية المشاركة فى البطولات الإفريقية.

ويلعب المنتخب الوطني مباراتين وديتين، أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومي 23 و 27 من الشهر الجاري.

وكان الجهاز الفني للمنتخب، قد أعلن عن قائمة تضم لاعبين محليين لخوض المعسكر التدريبي.

وخلت القائمة من لاعبي الزمالك، الذي يستعد لخوض مباراة الهلال السعودي في كأس لوسيل بقطر يوم 9 سبتمبر المقبل، إضافة إلى غياب لاعبي نادي فيوتشر حيث سيخوض الفريق الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاءت قائمة اللاعبين المحليين كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع:: عمر جابر، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، باهر المحمدي، علي جبر، أيمن أشرف، محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمد إبراهيم، محمود حمادة، مروان عطية، إسلام عيسي، عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: شادي حسين، أحمد عادل، أحمد مدبولي، مروان حمدي، ناصر منسي، وأحمد شريف.

يشار إلى أن منتخب مصر فشل في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.