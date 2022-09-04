شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز المعاون لطارق العشرى فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، عن التعاقد مع طارق العشرى لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، فى تعاقد يمتد لمدة موسمين، خلفًا لعبد الحميد بسيونى المنتهى عقده مع الفريق.

وجاء توقيع طارق العشرى على عقود تولى مهمة المدير الفنى لفريق الكرة بحضور المحاسب وليد عرفات، ودكتور عمر الغنيمى، نائب رئيس النادى، وأعضاء المجلس المحاسب رامى فتح الله، والدكتوره ماهينور سامح .

وحدد مجلس الإدارة مع المدير الفنى الجديد كل تفاصيل التعاقد وأفراد جهازه المعاون الذين سيعاونه خلال مشوار قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة، مع الإتفاق على كل شىء يخص قائمة الفريق الأول لكرة القدم .

ويضم الجهاز الفنى كلاً من: محمود عطا مدرب عام، أحمد عشرى مدرب مساعد، عبد الحليم كامل مخطط احمال، أيمن بسيونى، مدرب حراس مرمى، عبد البارى المليجى، مدير ادارى، عمرو اسماعيل، مدير شئون لاعبين، عادل زكى، مساعد مدير ادارى، والجهاز الطبى بقيادة دكتور رمضان أحمد، وأخصائى العلاج دكتور مفيد خليل.

جدير بالذكر أن طارق العشرى نجح فى قيادة فريق طلائع الجيش فى الموسم الماضى والتواجد بالمربع الذهبي، محتلًا المركز الرابع فى ترتيب المسابقة برصيد 56، جعلته المرشح الأول لقيادة الفريق السكندرى .