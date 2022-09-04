شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 4/ 9/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الأحد، الموافق 4/ 9/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها: كاف يخطر الزمالك بموعد مواجهتى بطل تشاد فى دورى الأبطال، ونداى يشارك فى التقسيمة.. و"الوردى" يؤدى تدريبات بدنية.

كاف يخطر الزمالك بموعد مواجهتى بطل تشاد فى دورى الأبطال.. اقرأ التفاصيل

أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادى الزمالك بموعد مواجهتى إيليكت التشادى فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما طلب الزمالك تعديل موعد مباراة الذهاب بسبب مشاركته فى بطولة كأس لوسيل أمام الهلال السعودى فى قطر.

البنك الأهلى المحطة الرابعة فى مسيرة محمد أبو جبل الكروية

أعلن نادى البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادى الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات، بناءً على رغبة خالد جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول.

نداى يشارك فى تقسيمة الزمالك.. و"الوردى" يؤدى تدريبات بدنية

شارك السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الأبيض خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

البنك الأهلى ينتظر موقف عمر السعيد مع الزمالك

ينتظر مسئولو البنك الأهلى الموقف النهائى لعمر السعيد مهاجم الزمالك بشأن استمراره أو رحيله عن صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفى الحالى، من أجل التعاقد معه حال التأكد من رحيله بشكل نهائى عن البيت الأبيض.

كيف احتفل لاعبو الزمالك بتجديد عقدى زيزو وروقا؟

مازالت الفرحة والسعادة تسيطر على لاعبى الزمالك، حتى الآن، بعد التتويج ببطولة الدورى خلال الموسم. وظهرت الفرحة على اللاعبين خلال التدريب الذى خاضه الفريق بملعب النادى بميت عقبة، والذين احتفوا بطريقة خاصة على هامش المران.

شباب الزمالك ينتظمون فى التدريبات الجماعية استعدادًا للهلال السعودى

انتظم لاعبو الزمالك الشباب في التدريبات الجماعية اليوم، الأحد، بشكل طبيعي بعد حصولهم على راحة من مران أمس، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك منح اللاعبين الشباب الذين شاركوا فى مباراة إيسترن كومباني الأخيرة بالدوري راحة لمدة يوم إضافي عن باقي اللاعبين.

تدريبات تكتيكية متنوعة للاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة الهلال السعودى

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تكتيكية متنوعة خلال مران اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقبلة فى كأس سوبر لوسيل.

ماذا قال فيريرا لـ"زيزو" بعد التجديد للزمالك