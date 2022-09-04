شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الطاولة" يهزم كوت ديفوار 0/3 ويصعد لنهائي البطولة الأفريقية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب تنس الطاولة رجال فى التأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر، لينافس على الذهبية أو الفضية.

وجاء تأهل منتخب الرجال بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة 0/3 فى منافسات نصف النهائي.

ويشارك فى البطولة 10 لاعبين مقسمين إلى 5 رجال و5 سيدات، وتم ضم 8 لاعبين رجال و8 سيدات فى المعسكر الذى يسبق البطولة، لتجهيزهم واكتساب اللاعبين الصغار بعض الخبرات.

قائمة الرجال تضم كل من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلى ومحمد شومان وأحمد على صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادى مجدى ومروان جمال ومحمد وليد.