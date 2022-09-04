شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. طارق العشرى مدير فنيا لفريق سموحة لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات، فى التعاقد مع طارق العشرى المدير الفنى السابق لطلائع الجيش، ليتولى الإدارة الفنية لفريق سموحة. لمدة موسمين.

واتفق وليد عرفات مع طارق العشرى على قيادة الفريق لمدة موسمين خلال الجلسة التى عقدت منذ قليل بينهما، وسيتم الاتفاق حاليا على أسماء الجهاز الفنى الذي سيعمل معه على أن يتم الإعلان عن التعاقد وتفاصيله فى مؤتمر صحفى.

ويعد طارق العشرى من أفضل المدربين في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى، حيث تمكن من حصد فريق طلائع الجيش المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

وكان عبد الحميد بسيونى نجح في قيادة فريق سموحة باحتلال المركز السادس في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 46 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 15 لقاء والهزيمة فى 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.

وضمن فريق سموحة المشاركة في البطولة العربية، بالإضافة إلى التأهل لنصف نهائي كأس مصر في انتظار استكمال البطولة للمنافسة على لقبها.