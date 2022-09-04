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حصاد الرياضة المصرية اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الموافق 4/ 9/ 2022 العديد من الأحداث جاء أهمها، انتقال محمد أبوجبل الى البنك الاهلى، ورفض الأهلى المغالاة المالية فى صفقة البرازيلى لوكاس، بالإضافة إلى إعلان بيراميدز استمرار رمضان صبحى وعبد الله السعيد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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