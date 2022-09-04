شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء حماسية في تدريبات المنتخب الأولمبي باستاد الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو المنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي ميكالي، المدير الفني، تدريباتهم مساء اليوم الأحد، باستاد الإسكندرية، في إطار الاستعداد لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

شهد المران حالة من الحماس والتفاؤل بين اللاعبين، وسمح ميكالي لوسائل الإعلام بحضور جزء من التدريب لمدة ربع ساعة، بعدما انتظم جميع اللاعبين في التدريبات الجماعية التي سبقها محاضرة لبضع دقائق.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي: "حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجبري، يوسف نادر، على نادر، وخط الدفاع عبد الله عادل، ياسين سيد مرعي، أسامة الجزار، إسلام المزين، محمد سمير، خالد عوض، كريم محمد، عبد الرحمن رشدان، هشام شعبان حافظ، إياد العسقلاني، محمد أشرف بكري، وخط الوسط أحمد نادر حواش، وليد فرج، مصطفي ميسي، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد شحاته، عبد الغني محمد، على زعزع، مودي ناصر، عمر فايد، وفي الهجوم أحمد سيد غريب، اسامة فيصل، أحمد عبدالرحيم إيشو، عبد الرحمن عاطف أجويرو".

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن مواجهة مرتقبة لمنتخب مصر الأولمبي مع الفائز من بوتسوانا وإيسواتيني في الدور الثاني، على أن يلتقي في حال تخطيه هذا الدور، مع الفائز من زامبيا وسيراليون في مارس 2023، ضمن منافسات الدور الأخير والمؤهل لنهائيات البطولة الإفريقية، التي تقام في المغرب خلال يونيو المقبل.