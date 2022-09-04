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أوين يفتح النار على صلاح: غير متواجد أخر ثلاث مباريات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أكد مايكل أوين لاعب السابق، على تذبذب أداء محمد صلاح لاعب الريدز، منذ بداية هذا الموسم.

وتعادل ليفربول مع إيفرتون في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، ولم يظهر صلاح بالتألق المعتاد منه حتى الآن منذ بداية الدوري الإنجليزي.

وقال أوين في تصريحات عبر "ليفربول إيكو": "محمد صلاح لم يكن متواجد في مباراة إيفرتون وقلنا ذلك قبل المباراة".

وأضاف: "صلاح لم يظهر آخر ثلاث مباريات وهل هذا سيستمر لنهاية الموسم أم لا".

وأكمل: "هل نونيز له دور في مستوى محمد صلاح، ولكن حتى مع غياب نونيز للإيقاف لم يظهر صلاح".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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