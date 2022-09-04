خاص.. هل يعود إيهاب جلال لقيادة الإسماعيلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

كشف يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن دخول إيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق، ضمن الأسماء المرشحة لقيادة "الدراويش" في الموسم المقبل (2022 - 2023).

وقال الكومي في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء الأحد، إن إيهاب جلال ينافس الأرجنتيني ميجيل جاموندي مدرب الوداد البيضاوي الأسبق بجانب مدرب سابق لمازيمبي.

وكان حمزة الجمل رحل عن الإسماعيلي بعدما قاد الفريق الأصفر منتصف الموسم الماضي، لينقذ الفريق من الهبوط.

وسبق وأن قاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي موسم (2021 - 2022)، حيث خاض 19 مباراة حقق من خلالها الفوز في تسع مناسبات مقابل ثلاث تعادلاتا وسبع هزائم.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي أنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.