سموحة يعلن التعاقد مع طارق العشري لمدة موسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات التعاقد رسمياً مع الكابتن طارق العشري لقيادة الفريق، في تعاقد يمتد لمدة موسمين خلفًا لعبد الحميد بسيوني.

ووقع طارق العشري علي عقود تولي مهمة المدير الفني لفريق الكرة بحضور وليد عرفات رئيس النادي، ودكتور عمر الغنيمي نائب رئيس النادى، وأعضاء المجلس المحاسب رامي فتح الله، والدكتورة ماهينور سامح.

واتفق مجلس الادارة مع المدير الفني الجديد على كافة تفاصيل التعاقد وحدد أفراد جهازه المعاون الذين سيعاونه خلال مشوار قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني كلاً من كابتن محمود عطا مدرب عام، كابتن احمد عشري مدرب مساعد، كابتن عبد الحليم كامل مخطط احمال، كابتن ايمن بسيوني مدرب حراس مرمي، كابتن عبد البارى المليجي مدير اداري، كابتن عمرو اسماعيل مدير شؤون لاعبين، عادل ذكي مساعد مدير ادارى، والجهاز الطبي بقيادة دكتور رمضان احمد، وأخصائي العلاج دكتور مفيد خليل.

وجاء إعلان التعاقد مع طارق العشري عقب توجيه الشكر لعبد الحميد بسيوني وجهازه المعاون علي الفترة التولي فيها القيادة الفنيه للفريق.