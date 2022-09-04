"عودة سام مرسي وقيادة صلاح".. فيتوريا يعلن قائمة اللاعبين المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على ضم 8 محترفين لقائمة المنتخب استعدادًا لمعسكر "الفراعنة" الذي يستمر بين يومي 13 و27 سبتمبر المقبل.

وشهدت قائمة منتخب مصر تواجد كلاً من: محمد صلاح (ليفربول) - مصطفى محمد (نانت) - محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون) - عمر مرموش (فولفسبورج) - أحمد حجازي وطارق حامد (اتحاد جدة)، أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس)، سام مرسي (إبسويتش تاون).

وكان فيتوريا أعلن الأسبوع الماضي القائمة المحلية استعدادًا لخوض معسكرًا خلال فترة 13 وحتى 27 سبتمبر.

وأكد محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر خلال بيان اتحاد الكرة، أن هناك عدد من اللاعبين الذين يحملون الجنسية المصرية في الخارج على رادار الجهاز الفني للمنتخب، وتم التواصل مع أكثر من لاعب خلال الفترة الحالية، وحالت بعض الظروف من جانبهم لعدم التواجد في المعسكر الحالي، وسيتم التواصل معهم مجددا، ومن الممكن استدعائهم خلال المعسكرات المقبلة بناء على رؤية الجهاز الفني.

أضاف غرابة أنه من المقرر انضمام المحترفين لمعسكر المنتخب بداية من يوم ١٩ سبتمبر الجاري، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للاعبين المختارين يوم ١٧ سبتمبر بعد مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.