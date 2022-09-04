الخطيب يتلقى عزاء نجوم الكرة والإعلام في وفاة شقيقتة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أقيم اليوم الأحد، عزاء شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك بالقاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي.

وشهد مراسم العزاء حضور العديد من الشخصيات بداية من مجلس إدارة الأهلي سواء العامري فاروق نائب الرئيس وخالد مرتجي أمين الصندوق.

وحرص جمال مبارك على حضور مراسم العزاء بجانب ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق وإبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن يوم الجمعة، إرسال وفدًا من جانب ناديه لحضور مراسم العزاء.