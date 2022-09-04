مصدر يكشف لمصراوي اقتراب فيوتشر من ضم نجم الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق

كشف مصدر مطلع داخل نادي فيوتشر، عن اقتراب محمود علاء لاعب نادي الزمالك، من الانتقال لفيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمود علاء قريب من الانتقال لفيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وخصوصا بعد ابتعاده عن المشاركة مع الزمالك".

وشارك محمود علاء مع الزمالك في 25 مباراة خلال الموسم المنقضي، لم يحرز أي هدف، وصنع هدف وحيد.

ويستعد فريق الكرة بالفارس الأبيض بقيادة جوسفالدو فيريرا للمواجهة المقبلة أمام نادي الهلال السعودي في إطار منافسات كأس سوبر لوسيل.

وستنطلق مباراة الزمالك أمام الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والذي سيقام في ملعب "لوسيل" بقطر.