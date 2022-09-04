مانشستر يونايتد يضرب آرسنال بالثلاثة بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تعرض آرسنال لخسارة أولى في الدوري الإنجليزي بهدف مقابل ثلاثة على يد فريق مانشستر يونايتد، في لقاء أقيم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن حسابات الجولة السادسة.

يونايتد ضرب آرسنال بثلاثة أهداف عن طريق كلاً من البرازيلي أنتوني في الدقيقة (35) وثنائية راشفورد في الدقائق (65 و75).

في المقابل، أحرز ساكا هدف آرسنال الوحيد في المباراة وتحديدًا الدقيقة (52).

وظل آرسنال في الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، في المقابل واصل مانشستر يونايتد انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي ليصبح رصيد "الشياطين الحمر" 12 نقطة في المركز الخامس.

ومن المقرر أن يلعب آرسنال ضد إيفرتون في الجولة المقبلة على ملعب "الامارات"، في المقابل يخرج مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس مساء الأحد المقبل.

تشكيل مانشستر يونايتد: ديفيد دي خيا - ديوجو دالوت - رافائيل فاران - ليساندرو مارتينيز - تيريل مالاسيا - سكوت مكتوميناي - كريستيان إيركسن - برونو فيرنانديز - جادون سانشو - أنتوني - ماركوس راشفورد.

تشكيل آرسنال: رامسديل - بن وايت - ويليام صليبا - جابرييل - زينشينكو - لوكونجا - تشاكا - ساكا - أوديجارد - مارتينيلي - جابرييل جيسوس.

تفاصيل المباراة

مانشستر يونايتد هدد مرمى آرسنال مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة الثامنة عن طريق عرضية من ديوجو دالوت تصل إلى إريكسن الذي يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

آرسنال كان سيرد بهدف بتسديدة من الفرنسي صليبا المتواجد في منطقة الجزاء لكن يسدد كرة سيئة ويفشل في استغلال الفرصة لصالح "الجانرز".

وفي الدقيقة 12، سجل مارتينيلي هدفًا لصالح آرسنال بعد انفراده بمرمى دي خيا إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي خطأ من أوديجارد على إيركسن.

دي خيا حافظ على شباكه من خطورة مارتينيلي مرتين الأول بتسديدة من البرازيلي داخل منطقة الجزاء تتحول لركنية، والثانية برأسية لكن الحارس الإسباني يتألق ويبعدها.

وفي الدقيقة 35، نجح الوافد الجديد أنتوني في تسجيل هدف التقدم لليونايتد بعد تمريرة من راشفورد يستغلها البرازيلي ويحولها في شباك آرسنال لتصبح النتيجة (1-0).

وكاد ساكا في الدقيقة 52 أن يسجل التعادل لآرسنال بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء تمر الكرة بجوار القائم.

ساكا عاد من جديد إلا أن هذه المرة يسجل التعادل بتمريرة خاطئة من دفاع يونايتد لتصبح النتيجة (1-1) في الدقيقة 62.

يونايتد لم ينتظر كثيرًا حتى جاء راشفورد ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز لينفرد راشفورد بالمرمى ويسجل الثاني لأصحاب الأرض.

راشفورد عاد من جديد ليضرب آرسنال بسلاح "المرتدات" بكرة سريعة في الدقيقة 75 حيث استغل إيركسن مساحة في دفاع "الجانرز" لينفرد بالمرمى ويمرر لراشفورد ليسجل هدفًا ثالثًا لفريقه.