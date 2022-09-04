مانشستر يونايتد يواصل التألق ويلحق الخسارة الأولى بأرسنال المتصدر 

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل مانشستر يونايتد نسقه التصاعدي وألحق الخسارة الأولى بأرسنال في الموسم الحالي بالتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم الخسارة إلا أن أرسنال احتفظ بالصدارة برصيد 15 نقطة فيما صعد مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن حقق الانتصار الرابع على التوالي علماً بأنه استهل الموسم بأسوأ شكل ممكن عندما تلقى خسارتين متتاليتين أمام برايتون وبرينتفورد.

وافتتح أنتوني التسجيل في المباراة بإحرازه الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 35 ونجح بوكايو ساكا في إدراك التعادل لأرسنال في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 66 وضع ماركوس راشفورد يونايتد في المقدمة مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 76.

وجاءت انطلاقة المباراة قوية من أصحاب الأرض محاولة لمباغتة المدفعجية بهدف مبكر إلا أن دفاع الأرسنال سيطر على مجريات الأمور سريعاً ثم نجح وسط الأرسنال في بسط سيطرته على مجريات اللعب حتى تمكن بوكايو ساكا من إهداء تمريرة حاسمة رائعة لغابرييل مارتينيلي الذي انفرد بمرمى دي خيا ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 11 إلا أن حكم اللقاء قام بإلغائه عقب العودة لتقنية الـ"فار".

ورغم استمرار الضغط من قبل لاعبي الآرسنال وخاصة الثلاثي ساكا وجيسوس ومارتينيلي إلا أن هدف التقدم جاء من جانب يونايتد بعد أن استغل ماركوس راشفورد سوء تمركز مدافعي الفريق اللندني وأهدى تمريرة حاسمة ماكرة إلى الوافد الجديد على صفوف الشياطين الحمر أنتوني الذي أودعها الشباك بثقة معلناً أول أهدافه مع مانشستر يونايتد في المباراة الأولى له مع الفريق في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني تواصلت محاولات أرسنال لاستعادة التوازن والعودة في اللقاء واصطدمت كرة مارتينيلي في عارضة دي خيا قبل أن ينجح صانع ألعاب المدفعجية مارتن أوديغارد في تمرير كرة بينية لجيسوس تدخل المدافع دالوت لإبعادها فوصلت إلى ساكا الذي أودعها الشباك معلناً هدف التعادل في الدقيقة 60.

لم يهنأ لاعبو أرسنال بالتعادل ففي الدقيقة 66 تمكن راشفورد من تسجيل الهدف الثاني ليونايتد بعد أن انفرد تماما بمرمى حارس أرسنال رامسديل.

وتواصل الانهيار الدفاعي لأرسنال في الشوط الثاني ووضح تماماً تأثر الفريق بغياب محمد النني وتوماس بارتي لاعبي الوسط المدافعين للإصابة، ففي الدقيقة 76 أهدى كريستيان إيركسين تمريرة حاسمة لراشفورد الذي ضرب دفاع الضيوف بسهولة وأحرز الهدف الثالث.

(بي إن سبورت)