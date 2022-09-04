ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان يونايتد على أرسنال وتعثر السيتي والليفر.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على ضيفه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التى جمعتهما مساء، السبت، فى قمة الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

أحرز الوافد الجديد أنتوني الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 35 من زمن المباراة.

ونجح بوكايو ساكا في تسجيل هدف التعادل لصالح أرسنال بالدقيقة 60 من زمن المباراة.

وسجل ماركوس راشفورد ثانى أهداف مانشستر يونايتد بالدقيقة 66 من زمن المباراة.

وأحرز ماركوس راشفورد الهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد بالدقيقة 76 من زمن اللقاء.

وكان ليفربول قد تعادل سلبيا مع إيفرتون، فيما تعادل مان سيتي مع أستون فيلا 1-1، في إطار الجولة ذاتها.

بهذه النتيجة، يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 15 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1 آرسنال، 15 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 14 نقطة.

3 توتنهام، 14 نقطة.

4 برايتون، 13 نقطة.

5 مانشستر يونايتد 12 نقطة.

6 تشيلسي، 10 نقاط.

7 ليفربول، 9 نقاط.

8 برينتفورد، 9 نقاط.

9 فولهام، 8 نقاط.

10 ليدز 8 نقاط.

11 نيوكاسل يونايتد، 7 نقاط.

12 ساوثامبتون 7 نقاط.

13 بورنموث، 7 نقاط.

14 كريستال بالاس 6 نقاط.

15 ولفرهامبتون، 6 نقاط.

16 إيفرتون 4 نقاط.

15 نوتينجهام فورست، 4 نقاط.

17 أستون فيلا، 4 نقاط.

18 وست هام، 4 نقاط.

19 نوتنجهام، 4 نقاط.

20 ليستر سيتي، نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويأتي جدول ترتيب هدافي البريميرليج كالتالي :

1- إيرلينج هالاند- مانشستر سيتي- 10 أهداف.

2- الكسندر ميتروفيتش- فولهام- 6 أهداف.

3- هاري كين- توتنهام هوتسبير- 5 أهداف.

4- إيفان توني- برينتفورد- 5 أهداف.

5- رودريجو مورينو- ليدز يونايتد- 4 أهداف.

6- ويلفريد زاها- كريستال بالاس- 4 أهداف.

7- جابرييل خيسوس- آرسنال- 3 أهداف.

8- لويس دياز- ليفربول- 3 أهداف.

9- روبرتو فيرمينيو- ليفربول- 3 أهداف.

10- محمد صلاح- ليفربول- هدفين.