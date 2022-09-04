شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة لـ محمد نصر مدافع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمد نصر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لعملية جراحية عصر اليوم، الأحد، بعد إصابته بكسر فى الترقوة، وذلك بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وكان الجهاز الطبي للدراويش، برئاسة الدكتور مجدي باز، قد تأكد من حاجة اللاعب لتدخل جراحي بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد إيسترن كومباني ضمن منافسات الدوري العام المنقضي.

ونجح نصر فى تثبيت أقدامه مع الفريق قبل الإصابة باعتباره أحد العناصر الأساسية للدراويش قبل نهاية الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن إسلام محسن أخصائي إصابات الملاعب والتأهيل بالفريق الأول للنادي، رافق مدافع الدراويش خلال العملية الجراحية لإنهاء كافة الإجراءات بجانب الاطمئنان على حالته الصحية.