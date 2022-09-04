شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ناشئات الطائرة على الكاميرون 0/3 فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة على نظيره الكاميرونى بنتيجة 0/3 ، فى ثان لقاءاته ببطولة أفريقيا المقامة على أرض الخصم.

ونجح منتخب ناشئات الطائرة فى الفوز على نيجيريا بنتيجة 0/3 ، ومن المقرر أن يلتقى الكاميرون مجددا غدا فى نهائى البطولة .

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرا، بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 1/3 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.

وتأهل منتخب شباب الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 1/3 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليضمن الوصول لبطولة العالم 2023، بعدما فاز على المغرب أيضًا 0/3 فى ربع النهائى.