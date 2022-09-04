شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال فيريرا لـ"زيزو" بعد التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، تهنئة خاصة من جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق، بعد تجديد عقده الفريق، والذى تم خلال الساعات الماضية، وتم ذلك خلال الجلسة التى عقدها المدير الفنى مع اللاعب فى نهاية تدريب الفريق الذى أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة الهلال السعودى.

وقال فيريرا لزيزو إنه يتمنى له المزيد من تحقيق النجاحات والبطولات مستقبلاً، وطالبه ببذل اقصي جهد وضرورة التركيز في الفترة المقبلة، وتمنى له التوفيق وتحقيق بطولات أكثر مع النادي، كما منحه بعض التعليمات والنصائح استعدادًا للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري في كأس سوبر لوسيل بقطر.

وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول وقع عقدا جديدا مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات قادمة .