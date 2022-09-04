وزراء الشباب يناقشون تطوير الرياضة في الدول الإسلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة الرياضة في المملكة الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة، تحت شعار «تنمية الشباب والرياضة لبناء أمة متضامنة»، وذلك في محافظة جدة خلال الفترة 7 ــ 9 سبتمبر 2022. ومن المقرر أن يبحث المؤتمر وضع الشباب في الدول الأعضاء في المنظمة، والأهمية التي توليها المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها المعنية لتنمية الشباب والرياضة، والعمل من أجل تعزيز قدرات الشباب والنهوض بدوره في التنمية؛ بهدف توفير ظروف الاستقرار والتقدم والازدهار ومحاربة الأفكار المتطرفة والعنيفة التي تدعو لها التنظيمات الإرهابية، والتشجيع على الحوار والاعتدال والوسطية والتسامح واحترام الآخر. كما سيناقش المؤتمر التزام الدول الأعضاء بتنفيذ استراتيجيتي المنظمة الاسترشاديتين للشباب ولتطوير الرياضة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك في مجال الشباب والرياضة. كما سيناقش المؤتمر التزام الدول الأعضاء بتنفيذ استراتيجيتي المنظمة الاسترشاديتين للشباب ولتطوير الرياضة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك في مجال الشباب والرياضة.

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