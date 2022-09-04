شاموسكا يتخصص في العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مدرب نادي التعاون البرازيلي بريكليس شاموسكا رقما جديدا عقب تفوقه للمرة الثالثة على النصر في مسيرته التدريبية، بعد فوزه مساء السبت بهدف دون مقابل.

شاموسكا مارس هوايته بالتفوق على النصر وحقق الانتصار الثالث مع 3 أندية مختلفة كانت بدايتها فوزه مع ناديه السابق الفيصلي 2-3 في المجمعة موسم 2019-2020، ثم الموسم الماضي 2021-2022 مع الشباب، بهدف نظيف على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض وأخيرا مع التعاون بهدف نظيف.

وكان نادي التعاون أعلن عن تعاقده مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي نهاية يونيو الماضي ليقود سكري القصيم في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

البرازيلي صاحب الـ56 عاما بدأ مسيرته التدريبية بشكل رسمي كمدير فني عام 1992، مع فريق فيتوريا في البرازيل، كما قاد 18 فريقا في بلاده البرازيل أبرزها ككورينثيانس وألاجوانو وبورتو وبوتافوجو والعديد من الأندية البرازيلية. ورغم خبرته الكبيرة في الدوري البرازيلي إلا أنه لم يتمكن من الحصول سوى على بطولة وحيدة موسم 2003-2004 مع فريق سانتو أندري.

أبرز محطات شاموسكا التدريبية







الفيصلي



الهلال



الشباب



الغرافة القطري



العربي القطري



البطولات التي حققها

كأس البرازيل موسم 2003-2004 مع فريق سانتو أندري.

كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2021 مع الفيصلي.