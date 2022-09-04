شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة حسن تعود إلى فريق سيدات سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني للفريق الأول لسيدات السلة، بقيادة طارق خيري، قرر عودة اللاعبة حبيبة حسن لصفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأضاف خالد العوضي، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، أن اللاعبة ستنضم إلى صفوف «سيدات سلة الأهلي» لمدة 4 مواسم بعد العودة من الإعارة من فريق الشمس، لتلبية احتياجات الأجهزة الفنية لمختلف فرق النادى الرياضية.

وأكد مدير عام النشاط الرياضي أن الأهلي كان حريصًا على دعم فريق سلة السيدات، على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى، لمواصلة حصد البطولات.