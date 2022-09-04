شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على إقامة المعسكر الخارجى فى هولندا من 16 حتى 26 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على مدة معسكر الفريق الخارجي الذى سيُقام فى أوربا خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر أن يكون المعسكر لمدة 10 أيام خلال الفترة من 16 حتى 26 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يُقام معسكر الأهلي الخارجي فى هولندا، بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء هذا الملف، وكانت هناك مفاضلة بين النمسا وإسبانيا وهولندا، قبل أن يتم الاستقرار على إقامة المعسكر فى هولندا.

ويرغب الأهلي في تجهيز لاعبيه جيداً فنياً وذهنياً للموسم الجديد من خلال معسكر جيد يُقام في إحدى الدول الأوربية ، لذا تم الاتفاق على إقامة المعسكر فى هولندا.

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات على فترات وليس دُفعة واحدة بسبب تواجد عدد كبير من المصابين بالفريق وحاجة هؤلاء المصابين للعودة قبل التدريبات الجماعية بعدة أيام من أجل إستكمال البرنامج التأهيلي.

وحصل الأهلي على راحة سلبية عقب نهاية الموسم المحلي حيث خاض الفريق آخر مباراة بالدوري أمام سيراميكا وانتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

ويناقش سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق حالياً موعد عودة الأهلي للتدريبات سواء بالنسبة للمُصابين أو بالنسبة لباقي اللاعبين، خاصة أن هناك لاعبين أجانب سافروا إلى بلادهم بجانب لاعبين محليين يقضون أجازاتهم السنوية خارج البلاد.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي 9 لاعبين هم: حسين الشحات _ جراحة غضروف الركبة وعمرو السولية مزق في العضلة الخلفية ومحمد شريف _ مزق في العضلة الضامة وطاهر محمد طاهر _ مزق في العضلة الخلفية وبيرسي تاو _إصابة في العضلة الأمامية وعمار حمدي _رباط صليبي وأكرم توفيق _عدم الجاهزية الفنية من الرباط الصليبي وأحمد نبيل كوكا _عدم الجاهزية الفنية من مزق الخلفية ومحمد مجدي أفشة _ جراحة "الفتاق".